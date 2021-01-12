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الشيشيني: المحلة وأسوان سيهبطان.. وكنت أعلم أن مجلس الإدارة يتفاوض مع مدرب آخر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد سامي الشيشيني المدير الفني السابق لنادي أسوان، أنه اتفق مع مجلس إدارة على أن أول 4 مباريات للفريق في الدوري لن تكون إيجابية.

ورغم فوز أسوان في أول مباراتين بالدوري، تعرض للخسارة في 4 مباريات متتالية ليتراجع للمركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

وأوضح الشيشيني في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد: "مستحيل أي لاعب يقدر يلعب 5 ماتشات في 17 يوم، لا أملك البدائل الكافية".

وأكمل: "كنت أعلم أن مجلس أسوان يتفاوض مع مدرب آخر أثناء تواجدي، وكان لدي عرض من العراق أثناء تدريبي لأسوان، ولكني رفضت".

وأضاف: "لم أقدم استقالتي، وأخبرت مجلس أسوان بذلك، لأن لائحة اتحاد الكرة لن تسمح لي بتدريب نادي آخر إذا تقدمت باستقالتي، وحصلت على الشرط الجزائي".

واختتم: "المحلة وأسوان أقرب فريقين سيهبطان، وهناك منافسة بين 6 فرق صرفت الكثير من الأموال لضم لاعبين جدد، ولكن الفرق الجماهيرية في السنوات المقبلة لن يكون لها تواجد".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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