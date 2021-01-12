مصدر يوضح لمصراوي سبب استبعاد عبدالله بكري من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن سبب غياب عبدالله بكري لاعب الفريق عن المشاركة في المباريات الرسمية بسبب عدم تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي ، إن بيراميدز قرر تجميد بكري وعدم الاستعانة به بسبب عدم الموافقة على تجديد تعاقده.

واوضح، أنه اللاعب وقع لأحد الأندية السعودية خلال الفترة الماضية وسينضم له بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وعلى صعيد فريق الكرة، تعادل بيراميدز أمام فريق وادي دجلة بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري we المصري.