شيكابالا يخرج عن صمته ويوجه رسالة بشأن زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، أنه لا صحة لما يتردد بشأن رحيل زميله أحمد سيد زيزو عن القلعة البيضاء، مضيفًا أنه يكن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

ونشر شيكابالا صورة تجمعه بأحمد سيد زيزو وعلق عليها قائلا: "بصفتي الكابتن والقائد لفريق نادي الزمالك أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي وللجهاز الفني للفريق، ونأكد للجمهور العظيم لا صحة للأخبار المتداولة".

وأضاف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الإثنين: "زيزو زملكاوي ومكمل في بيته.. وتركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط".

وأتم صاحب الـ34 عاما قائلا: "عاش الزمالك وجماهيره".

وكان زيزو، الذي أتم عامه الـ25 أمس الأحد، تلقى عرضا للاحتراف في الدوري الإماراتي مع فريق العين، إلا أن لجنة إدارة الزمالك رفضت فكرة رحيله.

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الثلاثاء في ملعب برج العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.