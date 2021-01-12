عبد المنصف: طموحي الحالي هو المشاركة مع مصر في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة، أنه يطمح للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021" مع المنتخب المصري بقيادة شوقي غريب.

وأشار عبد المنصف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لا يفكر في الوصول إلى أرقام قياسية شخصية فقط في الفترة الحالية بقدر تفكيره في التواجد بالأولمبياد.

وقال عبد المنصف: "طموحي الحالي هو المشاركة في الأولمبياد، لماذا لا أتواجد مع شوقي غريب؟ فهي التاريخ من أوسع أبوابه".

واختتم: "لماذا أفكر في أرقام قياسية وشخصية فقط داخليًا إذا كان بإمكاني المشاركة في دورة تاريخية كهذه".

الجدير بالذكر أن أولمبياد طوكيو تأجلت من الصيف الماضي إلى المقبل، حيث تشهد مشاركة منتخب مصر الأولمبي بصفته بطلًا للقارة الأفريقية.