الزمالك يستهدف جُرعة جديدة من الثقة بتحدي المصري في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يخوض الزمالك مواجهة صعبة على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية أمام فريق المصري ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراة خلال 5 مباريات خاضها ليحصد 13 نقطة ويستقر في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر وحامل اللقب.

واكتسب الأبيض ثقة كبيرة بصعوده إلى القمة من جديد بالقرب من الأهلي بعد التعثر بالتعادل مع بيراميدز في أمتار السباق الأولى، ليبدأ الزمالك رحلة المُنافسة على اللقب، أملاً في حصد اللقب رقم 13 في تاريخ النادي.

لكن طموح الزمالك في اكتساب جرعة جديدة من الثقة تمنحه دفعة إضافية للمنافسة على اللقب، يصطدم بالأداء الجيد الذي يقدمه المصري هذا الموسم، حيث خاض الفريق 6 مباريات لم يتعرض خلالها لأي هزيمة.

وفاز المصري في مباراتين وتعادل 4 مرات ليحصد 10 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي والزمالك، مع لعبه مباراة واحدة أقل، لكن الفوز على الأبيض سيعزز موقعه في المربع الذهبي.

الفريق الأبيض قدم عرضاً رائعاً أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية وفاز بثلاثية نظيفة على متذيل جدول الترتيب، في لقاء شهد تألق لاعبه الشاب إمام عاشور الذي حل بدلاً من الدولي التونسي فرجاني ساسي الغائب في الفترة الماضية لأسباب نفسية على حد تعبير عصام سالم المتحدث الرسمي للأبيض.

وما زال غياب مهاجم الفريق الأول مصطفى محمد عن الفريق، تزامناً مع مفاوضات إدارة الزمالك مع سانت اتيان الفرنسي، حيث يأمل اللاعب في حزم حقائب الرحيل إلى فرنسا لبدأ تجربته الأوروبية خلال أقرب وقت.

كما يتواصل غياب فرجاني ساسي لعدم الجاهزية بسبب الغياب عن التدريبات والتواجد في بلاده الفترة الماضية، لكن قائمة الزمالك للمباراة تعج بالنجوم، بوجود شيكابالا وبنشرقي وزيزو وأوناجم وعاشور وبامبو ضمن الخيارات الهجومية.

وسيكون عمر السعيد وأسامة فيصل وحسين فيصل هم الخيارات الهجومية فقط في مركز المُهاجم في قائمة باتشيكو للمباراة، ضمن رحلة بحث المدرب البرتغالي عن بديل مصطفى محمد.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 7 بالدوري المصري

التاريخ: 12 يناير 2021

التوقيت: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد الجيش في برج العرب - الإسكندرية