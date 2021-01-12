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ابراهيم سعيد: لابد من رحيل مجلس الاسماعيلي

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ياسر رشاد - القاهرة - قال ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن مجلس إدارة الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان لابد أن يتقدم باستقالته عقب خروج الفريق من البطولة العربية على يد الرجاء البيضاوي المغربي

بثلاثية نظيفة.

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’  رحيل مجلس الإدارة تأخر كثيراً ، و

أزمة الفريق بدأت منذ 3 سنوات واللاعبين الحاليين عبارة عن أشباح داخل الملعب.

واختتم سعيد ، محمد شيحة هو المسئول عن اختيارات لاعبين دون المستوى ، وهو المتحكم في إتمام الصفقات الخاصة بالنادي منذ أن كنت لاعباً بصفوف الفريق.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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