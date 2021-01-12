سامي الشيشيني: "الزمالك خيره على الكل.. ولهذا السبب رحلت عن الابيض"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف سامي الشيشيني مدرب اسوان السابق، عن سبب رحيله عن الزمالك خلال تواجده بجهاز كارتيرون.
وقال الشيشيني، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: كورونا وعدم التقدير في بعض المواقف من أسباب رحيلي عن الزمالك خلالولاية كارتيرون" واردف:"محدش خرج من نادي الزمالك وله جنيه، الزمالك خيره على كل الموجودين في النادي "
واشار: يجب أن يستفيد الزمالك ماديا من بيع اللاعبين ويجب على اللاعبينمعرفة ذلك جيدا واردف: من حق الزمالك أن يجبر اللاعبين على الالتزام بعقودهم وبعد انتهاءها يمكن رحيلهم
وصرح: مصطفى محمد من حقه المطالبة بالاحتراف لكن وهو ملتزم بتدريباته والمشاركة مع الزمالك في المباريات
واتم: لاعبو الزمالك أثناء وجودي بالجهاز المعاون كانوا قادرين على الفصل بين تأخر المستحقات وادائهم في الملعب