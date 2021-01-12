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سامي الشيشيني: "الزمالك خيره على الكل.. ولهذا السبب رحلت عن الابيض"

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف سامي الشيشيني مدرب اسوان السابق، عن سبب رحيله عن الزمالك خلال تواجده بجهاز كارتيرون.

وقال الشيشيني، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: وعدم التقدير في بعض المواقف من أسباب رحيلي عن الزمالك خلال

ولاية كارتيرون" واردف:"محدش خرج من نادي الزمالك وله جنيه، الزمالك خيره على كل الموجودين في النادي "

واشار: يجب أن يستفيد الزمالك ماديا من بيع اللاعبين ويجب على اللاعبين

معرفة ذلك جيدا واردف: من حق الزمالك أن يجبر اللاعبين على الالتزام بعقودهم وبعد انتهاءها يمكن رحيلهم

وصرح: مصطفى محمد من حقه المطالبة بالاحتراف لكن وهو ملتزم بتدريباته والمشاركة مع الزمالك في المباريات

واتم: لاعبو الزمالك أثناء وجودي بالجهاز المعاون كانوا قادرين على الفصل بين تأخر المستحقات وادائهم في الملعب

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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