مدرب غزل المحلة يهاجم سامي الشيشيني

ياسر رشاد - القاهرة - ابدى طه السيد المدير الرياضي لفريق غزل المحلة، اسيتاؤه من تصريحات سامي الشيشيني مدرب اسوان السابق ضد فريقه.

وقال السيد ، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: ارفض حديث سامي

الشيشني عن غزل المحلة، نادينا كبير وعريق وسيعود افضل وافضل"

وكان الشيشني قد تحدث مع برنامج الماتش وتنبأ بهبوط غزل المحلة لعدم وجود امكانيات مادية

مقارنة بباقي الاندية. وتابع: لاعبو فريقي يتأثرون بمثل هذه التصريحات، البعيدة تماما عن اصول وقواعد عملنا" واكد: لنهاية الدوري لا يوجد توقعات، وسيكون لنا شأن هذا الموسم، نادينا كبير ولدينا جهاز فني كبير ومساندة من الوزير، ولن نتأثر بهذه الكلمات ولن نقبلها.