مدرب غزل المحلة يهاجم سامي الشيشيني

ياسر رشاد - القاهرة - ابدى طه السيد المدير الرياضي لفريق غزل المحلة، اسيتاؤه من تصريحات سامي الشيشيني مدرب اسوان السابق ضد فريقه.
وقال السيد ، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: ارفض حديث ساميالشيشني عن غزل المحلة، نادينا كبير وعريق وسيعود افضل وافضل"
وكان الشيشني قد تحدث مع برنامج الماتش وتنبأ بهبوط غزل المحلة لعدم وجود امكانيات ماديةمقارنة بباقي الاندية. وتابع: لاعبو فريقي يتأثرون بمثل هذه التصريحات، البعيدة تماما عن اصول وقواعد عملنا" واكد: لنهاية الدوري لا يوجد توقعات، وسيكون لنا شأن هذا الموسم، نادينا كبير ولدينا جهاز فني كبير ومساندة من الوزير، ولن نتأثر بهذه الكلمات ولن نقبلها.