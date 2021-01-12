وزير الرياضة يقوم بجولة في ستاد القاهرة الدولي ويشهد بروفة الإفتتاح

ياسر رشاد - القاهرة - قام مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة في ستاد القاهرة الدولي للوقوف علي آخر الإستعدادات لإستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد والتي تنطلق يوم 13 يناير المقبل.

أطمئن صبحي علي آخر المستجدات والاستعدادات لحفل الإفتتاح، وكذلك بدء

عملية تفعيل الفقاعة داخل الصالات التي تستضيف البطولة، مشدداً علي أهمية إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخلها.

أكد صبحي أن جميع مؤسسات الدولة تقف معا من أجل العمل علي إنجاح البطولة، والخروج

بالمظهر اللائق بإسم ومكانة مصر الدولية، مضيفاً أن البطولة تقام في ظروف استثنائية علي العالم أجمع في ظل جائحة كورونا

وعلي جانب آخر شهد صبحي جانب من بروفة حفل الافتتاح المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما تابع عملية التعقيم التي تتم للصالات التي ستقام بها البطولة من جانب القوات المسلحة المصرية.