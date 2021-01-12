الدوري المصري: سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الانتاج

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي غدًا الثلاثاء في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

وخضع اللاعبون والجهاز الفني لمسحة فيروس كورونا المستجد وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

وقال أحمد أبوعبله في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الإثنين أن المسحة الثانية التي خضع لها مهاجم الفريق مروان محسن جاءت سلبية.

وأضاف أن مروان محسن خضع لمسحة أولى؛ جاءت نتيجتها سلبية، وتم إجراء مسحة ثانية له كجراء احترازي؛ للاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية بشكل نهائي، وجاءت نتيجتها سلبية أيضًا.