تشافي: فوز السد ضروري على الدحيل لتوسيع الفارق وتأكيد التتويج

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد، جاهزية فريقه لمواجهة الدحيل في قمة منافسات المرحلة الرابعة عشر من دوري نجوم قطر، والمقرر لها غدًا الثلاثاء.

وقال تشافي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والتي نشرها الموقع الرسمي للبطولة، إن مواجهة الدحيل صعبة كونه من أفضل الفرق في قارة آسيا وليس فقط على مستوى قطر حسب وصفه.

وأوضح المدير الفني للسد أن فريقه لديه فرصة لزيادة الفارق في النقاط بينه وبين الدحيل، مشددًا على ضرورة الفوز لأنه قد يساهم بنسبة كبيرة في زيادة حظوظ فريقه في حسم اللقب لصالحه.

وأضاف أن من مميزات الدحيل أنه فريق لديه عقلية الفوز ويرغب في التتويج بكل البطولات التي يلعب بها، شأنه في ذلك شأن السد.

ويتصدر السد ترتيب الدوري القطري برصيد 35 نقطة، فيما يحتل الدحيل المركز الثاني برصيد 27 نقطة.