السوق السعودي | النصر يحاول استغلال خلاف الفرج مع إدارة الهلال

ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن سلمان الفرج قائد فريق الهلال السعودي، رفض العرض المالي المقدم من ناديه لتجديد عقده.

وينتهي عقد الفرج مع الهلال في شهر يونيو المقبل، وكان اللاعب قد دخل في الفترة الحرة مع ناديه منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي، بما يعني أنه يمكنه التفاوض مع أي ناد آخر.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الإثنين، أن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات عديدة من جانب نادي النصر بمقربين من اللاعب لبحث إمكانية انتقاله إلى الغريم التقليدي للهلال، في الوقت الذي لم يتوصل اللاعب إلى اتفاق مع فريقه لتجديد عقده.

وأضافت أن سر رفض الفرج للعرض المالي المقدم من جانب الهلال، هو شعوره بأن العرض لا يناسب تاريخه مع الفريق.

وتابعت “الرياضية” أن الفرج كان قد توصل إلى اتفاق مع الهلال حول مدة العقد في ديسمبر الماضي، لكن المقابل المادي يبقى محل خلاف بين الطرفين.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي) برصيد 25 نقطة.