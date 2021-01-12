مواجهة نارية بين ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الإثنين عن وقوع ليفربول في مواجهة قوية مع مانشستر يونايتد.

ويلتقي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر على ملعب اولد ترافورد في 23 يناير.

ويلتقي آرسنال حامل لقب مسابقة الكأس مع مضيفه ساوثامبتون إذا فاز الأخير في مباراته أمام شروزبري بينما يلتقي مانشستر سيتي مع مضيفه شيلتنهام.

وفي باقي مباريات الدور الرابع يلتقي برايتون مع بلاكبول وتوتنهام مع مضيفه ويكوب واندرز وفولهام مع بيرنلي وشيفيلد يونايتد مع بليموث وتشيلسي مع لوتون تاون وليستر سيتي مع مضيفه برنتفورد وإيفرتون مع شيفيلد يونايتد وبارنسلي مع نوريتش سيتي.

كما أجريت قرعة الدور الخامس اليوم الإثنين، حيث يلتقي الفائز من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مع الفائز من المباراة التي يلتقي فيها دونكاستر روفرز مع الفائز من مباراة ستوكبورت كاونتي مع ويستهام يونايتد.

وتقام فعاليات الدور الخامس في العاشر من فبراير حيث يلتقي الفائز من مباراة شيفيلد يونايتد مع بليموث مع الفائز من مباراة ميلوال مع بريستول سيتي والفائز من مباراة تشورلي مع وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون أو شروزبري أو آرسنال.

ويلتقي بارنسلي أو نوريتش سيتي مع تشيلسي أو لوتون تاون كما يلتقي إيفرتون أو شيفيلد وينزداي مع ويكومب واندرز أو توتنهام ويلتقي سوانزي سيتي أو نوتنجهام فورست مع شيلتنهام أو مانشستر سيتي ويلتقي برنتفورد أو ليستر سيتي مع برايتون أو بلاكبول.