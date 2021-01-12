أسفرت قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الإثنين عن وقوع ليفربول في مواجهة قوية مع مانشستر يونايتد.
ويلتقي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر على ملعب اولد ترافورد في 23 يناير.
ويلتقي آرسنال حامل لقب مسابقة الكأس مع مضيفه ساوثامبتون إذا فاز الأخير في مباراته أمام شروزبري بينما يلتقي مانشستر سيتي مع مضيفه شيلتنهام.
وفي باقي مباريات الدور الرابع يلتقي برايتون مع بلاكبول وتوتنهام مع مضيفه ويكوب واندرز وفولهام مع بيرنلي وشيفيلد يونايتد مع بليموث وتشيلسي مع لوتون تاون وليستر سيتي مع مضيفه برنتفورد وإيفرتون مع شيفيلد يونايتد وبارنسلي مع نوريتش سيتي.
كما أجريت قرعة الدور الخامس اليوم الإثنين، حيث يلتقي الفائز من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مع الفائز من المباراة التي يلتقي فيها دونكاستر روفرز مع الفائز من مباراة ستوكبورت كاونتي مع ويستهام يونايتد.
وتقام فعاليات الدور الخامس في العاشر من فبراير حيث يلتقي الفائز من مباراة شيفيلد يونايتد مع بليموث مع الفائز من مباراة ميلوال مع بريستول سيتي والفائز من مباراة تشورلي مع وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون أو شروزبري أو آرسنال.
ويلتقي بارنسلي أو نوريتش سيتي مع تشيلسي أو لوتون تاون كما يلتقي إيفرتون أو شيفيلد وينزداي مع ويكومب واندرز أو توتنهام ويلتقي سوانزي سيتي أو نوتنجهام فورست مع شيلتنهام أو مانشستر سيتي ويلتقي برنتفورد أو ليستر سيتي مع برايتون أو بلاكبول.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة نارية بين ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.