الامارات | «أبوظبي للدرّاجات» يجري الفحوص الطبية في «برجيل»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للدرّاجات» يجري الفحوص الطبية في «برجيل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجري نادي أبوظبي للدرّاجات ترتيبات إجراء الفحوص الطبية على أعضاء فريق النادي في مستشفى برجيل، في إطار توفير الخدمات الطبية لهم ومتابعة سجلاتهم بصورة دورية ضمن تنفيذ اتفاقية التعاون بين النادي والمستشفى التي وقعت أغسطس الماضي، والتي بموجبها يقدم المستشفى كل التسهيلات والخدمات الطبية التي تؤمن للفريق فحوصاً دورية، من خلال توفير عيادات خاصة بهم ومتابعتهم في جوانب العلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات الطبية في كل مستوياتها.

وقال النادي في بيان أمس: «يحرص النادي على إجراء الفحوص الطبية الدورية للدراجين لمتابعة حالاتهم الصحية والبدنية، من خلال تقارير طبية، بهدف توفير معلومات كافية للجهاز الفني عن الحالتين الصحية والبدنية للدراجين لتحديد برامج التدريب والمشاركة في السباقات المختلفة».

وأضاف: «يأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطط النادي الرامية إلى عمل شراكات لتحقيق الأهداف المرسومة وبلوغ أعلى المستويات الفنية، وتوفير كل العناصر التي تدفع به إلى النجاحات المنشودة في الجوانب الفنية ورفع كفاءته».

من جهته، أكد المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدرّاجات، النخيرة الخييلي: «أن ما سيوفره مستشفى برجيل من خدمات طبية سيدعم خطط وبرامج النادي بتأمين الجانب الصحي للدراجين بأعلى معايير الجودة، وهذا أمر يتصدر أولويات خطط واستراتيجيات النادي لضمان سلامة الدراجين».

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