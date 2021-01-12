الامارات | الأوكرانية أوسماك بطلة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوكرانية أوسماك بطلة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الأوكرانية لوليا أوسماك لقب النسخة الـ11 من بطولة كأس الشارقة الدولية الافتراضية للشطرنج للسيدات، والتي أقيمت بتنظيم من نادي الشطرنج والثقافة للسيدات في الشارقة، برعاية من مجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وشارك في البطولة التي تم تنظيمها للمرة الأولى افتراضياً أكثر من 500 لاعبة يمثلون 50 دولة حول العالم، وبلغت قيمة جوائزها 10 الآف دولار.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان: «إن المنافسات شهدت تألقاً واضحاً، ولافتاً للاعبات نادي الشطرنج والثقافة للسيدات بالشارقة، إذ تألق الثلاثي عائشة سرحان المعيني، وريان محمد علي، وعائشة سيف آل علي، وجاءت اللاعبة أوسماك في صدارة جدول الترتيب العام للبطولة بسبع نقاط، فيما جاءت اللاعبة البلغارية أونتوانيتا ستيفانوفا في المركز الثاني بـ6.5 نقاط، وحصلت الأستاذة الدولية الأذرية جوناي محمد زاده على المركز الثالث بست نقاط والبولندية مونيكا سوكو على المركز الرابع بالرصيد نفسه من النقاط».

وأضافت: «كان من أبرز نتائج الجولة الأخيرة، تعادل صاحبة المركز الأول لوليا أوسماك مع الروسية ألينا كاشلينسكايا التي أنهت البطولة في المركز الخامس بست نقاط، وفازت أنتوانيتا ستيفانوفا على جوناي محمد زاده، وتعادلت مونيكا سوكو مع الأوكرانية ناتاليا بوكسا».

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