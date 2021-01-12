الامارات | «الانضباط» تغرّم الذيد وتوجّه لفت نظر إلى «العربي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تغرّم الذيد وتوجّه لفت نظر إلى «العربي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، أمس، وبإجماع الآراء، توجيه عقوبة لفت النظر لنادي العربي، لعدم تأمين الحد الأدنى من رجال أمن الملاعب، كما فرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الذيد بمبلغ قدره 2000 درهم، لتأخر نزول فريقه أرض الملعب لمدة سبع دقائق قبل بداية الشوط الثاني، خلال مباريات مسابقة دوري الدرجة الأولى ودوري الشباب.

وقال بيان صحافي: «عقدت اللجنة اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، وأعضاء اللجنة: حسن الشيباني، عبدالله الحمادي، سلمان الطويل، وشادي مدحت مقرراً».

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