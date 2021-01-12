الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباراة ودية
الإمارات - العراق 19:30
شيفيلد - نيوكاسل 22:00
وولفرهامبتون - إيفرتون 00:15
بيرنلي - مان يونايتد 00:15
غرناطة - أوساسونا 22:00
أتلتيكو مدريد - إشبيلية 00:30
سموحة - البنك الأهلي 16:30
المقاولون - سيراميكا 19:00
المصري - الزمالك 19:00
الأهلي - الإنتاج الحربي 21:30
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