اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباراة ودية

الإمارات - العراق 19:30

شيفيلد - نيوكاسل 22:00

وولفرهامبتون - إيفرتون 00:15

بيرنلي - مان يونايتد 00:15

غرناطة - أوساسونا 22:00

أتلتيكو مدريد - إشبيلية 00:30

سموحة - البنك الأهلي 16:30

المقاولون - سيراميكا 19:00

المصري - الزمالك 19:00

الأهلي - الإنتاج الحربي 21:30

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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