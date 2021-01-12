الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عودة

عاد اللاعب محمد العطاس إلى تدريبات الجزيرة، لخوض مرحلة التأهيل عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي، بإصابته بكسر في عظمة الترقوة التي ستبعده عن المباريات لمدة ستة أسابيع.

جزائري

أصبح المدافع الجزائري المميز قريباً من التوقيع لأحد أندية دبي بصفة لاعب مقيم، بعد نيله رضا الجهاز الفني، وذلك في صفقة مميزة يحتاجها الفريق.

حرمان

شكا وكيل أعمال لاعبين حرمانه من أتعابه المالية نظير التوفيق بين اللاعب الآسيوي وناديه الجديد، معتقداً أن السبب يعود إلى العلاقة بين اللاعب والمدرب في السنوات الماضية.

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