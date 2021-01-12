الامارات | الكويت يواجه القادسية في نهائي كأس ولي عهد الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت يواجه القادسية في نهائي كأس ولي عهد الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الكويت حامل اللقب مع القادسية الأكثر تتويجاً، اليوم، في نهائي النسخة 28 من كأس ولي عهد الكويت لكرة القدم، على استاد جابر الأحمد الدولي، وسط غياب جماهيري.

وينفرد القادسية بالرقم القياسي للتتويج بالبطولة التي انطلقت في الموسم 1993-1994، بتسعة ألقاب، متقدماً بفارق لقب وحيد عن الكويت.

ويعتبر نهائي اليوم العاشر بين الفريقين في تاريخ البطولة، حيث سبق أن فاز القادسية في ست مناسبات، مقابل ثلاث للكويت. وفاز القادسية على الصليبيخات بخماسية في الدور الأول، وعلى العربي بهدف في ربع النهائي، وعلى التضامن 2-صفر في نصف النهائي.

في المقابل، تغلب الكويت على الساحل في ربع النهائي بهدفين، قبل أن ينهي مغامرة برقان في نصف النهائي بنتيجة مماثلة.

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