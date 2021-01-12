الامارات | 28 لاعباً يعلنون التحدي في «غولف أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 28 لاعباً يعلنون التحدي في «غولف أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم بطولة كأس رايدر الأوروبية الإيرلندي بادرج هارينغتون، مشاركته في النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي “إتش إس بي سي” للغولف 2021، التي ستُقام في نادي أبوظبي للغولف خلال الفترة من 21 حتى 24 الجاري، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ضمن أولى محطات سلسلة رولكس في موسم السباق إلى دبي 2021.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس: «ينضم اللاعب الإيرلندي إلى قائمة الأبطال الكبار المشاركين يتقدمهم مواطنه روري ماكلروي، البريطاني جوستين توماس، الألماني مارتن كايمر، الإنجليزي شاين لوري، إضافة إلى مواطنيه غرايم ماكدويل، والإجوستين روز، وداني ويليت، والسويدي هنريك ستينسون، معلنين التحدي في البطولة المرموقة التي ستشهد استئناف قائمة النقاط الأوروبية للاعبين المستهدفين للتأهل لبطولة كأس رايدر في ويسكونسن».

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