شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالمنصف: «أنا كسرت سن الاعتزال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، والزمالك السباق، إنه سعيد للغاية بظهوره خلال اللقاءت الأخيرة مع الغزلان بصورة طيبة، خاصة وأنه كان سببا رئيسيا لتعادل فريقه أمام بيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد الدفاع الجوي. أضاف عبدالمنصف، «أنا كسرت سن الاعتزال»، وأتمنى الاستمرار داخل المستطيل الأخضر لفترة طويلة نظرا لعشقي لكرة القدم.