شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول كأس العالم لليد إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصل نسخة كأس العالم لكرة اليد، غدا الثلاثاء، إلى مطار القاهرة رفقة منتخب الدنمارك بطل العالم. وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم على أرض مصر بعد غد الأربعاء بمشاركة 32 منتخبا.

وقال خالد فتحي نائب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، في تصريحات للصحفيين إن هناك استعدادات أمنية على أعلى مستوى لاستقبال منتخب الدنمارك ونسخة كأس العالم في مطار القاهرة.

وأوضح أنه سيتم اصطحاب نسخة كأس العالم لمكان آمن ولن تظهر مجددا حتى النهائي لتسليمه لبطل نسخة 2021، وأن نسخة كأس العالم لكرة اليد تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون يورو ومطلية بالذهب.