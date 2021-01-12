شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد ثلاثية الرجاء في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أبو طالب العيسوي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إنه حزين للغاية على خروج فريقه من البطولة العربية بثلاثية نظيفة أمام الرجاء خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب راكش.

وأضاف أبو طالب خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم عقب اللقاء، أن الإسماعيلي ودع البطولة العربية بسبب قلة خبرة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، مؤكدا أن فريقه كان يستحق التأهل لدور النهائي لمواجهة اتحاد جدة في المباراة النهائية.