شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى لرمضان صبحي: «اللي ساب الأهلي علشان الفلوس مستحيل يرجع».. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد موسى إن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي ارتبط بكلمة الطموح فلا يجوز أن يتحدث من ترك الأهلي علشان الفلوس عن العودة وعليه أن يبحث عن الطموح ي مكان آخر.

وأضاف موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، رمضان لن يعود وأي اسم ترك الأهلي لن يعود للجزيرة مرة أخرى.

وتابع أن هناك حملات تروي قصص وهمية عن عودة رمضان صبحي وهو مستحيل خاصة أن جمهور الأهلي هو صاحب القرار وأعلنها أن ملف رمضان انتهى .

وأوضح أن الأهلي هو صاحب الفضل على رمضان صبحي وغيره ورفض من قبل طلب بيراميدز بشأن بيان مشترك لتبادل اللاعبين وفاز بالثلاثية من غير رمضان وسيلعب في المونديال.

وأتم: «اللي بيدور على الطموح يشوفه في المركز الكام.. خليك في طموحك.. يارب تطلع القمر» مشيرا إلى أن بيراميدز يعاني من النتائج السلبية.