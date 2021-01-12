شكرا لقرائتكم خبر عن «ارفع ايدك».. تامر حسني يطرح أغنية كأس العالم لكرة اليد 2021 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طرح الفنان تامر حسني أغنيته الجديدة «ارفع ايدك»، عبر موقع «يوتيوب»، والتي سوف يقوم بغنائها بحفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد.

فيديو كليب أغنية «ارفع ايدك» غناء تامر حسني ومروان موسى وهدى الشربيني، ومن إخراج أشرف حمدي.

وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك في الفترة من 13 إلى 30 يناير الجاري.

يذكر أن تامر حسني افتتح أيضًا مؤخرًا النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أُقيم في ديسمبر من العام الماضي.