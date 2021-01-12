شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الإسماعيلي تهتف ضد إبراهيم عثمان: «إرحل».. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتشرت العديد من الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من جماهير الإسماعيلي، المطالبة برحيل إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي ومجلس إدراته بعدما ودع الفريق الأول البطولة العربية بفضحية كروية، وخسر أمام الرجاء في نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب مراكش.

ورددت الجماهير الصفراء بعد الهتافات بناء على الفيديوهات المنتشرة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، كلمة «راحل» في رسالة واضحة منهم لرحيل إبراهيم عثمان، رئيس مجلس الإسماعيلي.

جماهير الإسماعيلي

جماهير الإسماعيلي