شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يغيب عن نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم غياب أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة عن مباراة فريقه في نهائى كأس البطولة العربية المنتظرة أمام الرجاء المغربى .

وقال طلال آل شيخ مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في تصريحات لموقع «24» الإماراتى، غياب مدافع فريق الاتحاد السعودي أحمد حجازي عن المباراة النهائية للبطولة، بعدما حصل على بطاقتين صفرواين في مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة أمام الشباب، والتي شهدت تأهل الاتحاد بعد فوزه بمجموع المباراتين 4-3.