شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يواجه مانشستر يونايتد مرتين.. ليفربول يواجه الشياطين الحمر في كأس إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا، عن قمة نارية تجمع بين مانشستر يونايتد وليفربول، وتأتي المواجهة، بعد حوالي أسبوع من مباراة الفريقين المنتظرة على ملعب «أنفيلد» مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي النتائج الكاملة للقرعة: تشيلتينهام تاون x مانشستر سيتي، بورنموث x كراولي تاون، سوانزي سيتي x نوتنجهام فورست، مانشستر يونايتد x ليفربول، ساوثهامبتون x أرسنال، بارنسلي x نوريتش، نشورلي x وولفرهامبتون، ميلوول x بريستول سيتي، برايتون x بلاكبول، ويكومب x توتنهام، فولهام x بيرنلي، شيفيلد يونايتد x بلايموث، تشيلسي x لوتون تاون، ستكوبورت أو وست هام x دونكاستر، برينتفورد x ليستر سيتي، إيفرتون x شيفيلد وينزداي