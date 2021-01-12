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محمد صلاح يواجه مانشستر يونايتد مرتين.. ليفربول يواجه الشياطين الحمر في كأس إنجلترا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا، عن قمة نارية تجمع بين مانشستر يونايتد وليفربول، وتأتي المواجهة، بعد حوالي أسبوع من مباراة الفريقين المنتظرة على ملعب «أنفيلد» مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الممتاز.

وفيما يلي النتائج الكاملة للقرعة: تشيلتينهام تاون x مانشستر سيتي، بورنموث x كراولي تاون، سوانزي سيتي x نوتنجهام فورست، مانشستر يونايتد x ليفربول، ساوثهامبتون x أرسنال، بارنسلي x نوريتش، نشورلي x وولفرهامبتون، ميلوول x بريستول سيتي، برايتون x بلاكبول، ويكومب x توتنهام، فولهام x بيرنلي، شيفيلد يونايتد x بلايموث، x لوتون تاون، ستكوبورت أو وست هام x دونكاستر، برينتفورد x ليستر سيتي، إيفرتون x شيفيلد وينزداي

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    149,792

  • تعافي

    118,900

  • وفيات

    8,197

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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