شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يشيد بكرة القدم النسائية في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، عن نية الاتحاد الدولي لكرة القدم دعم العمل الذي يقوم به الاتحاد السعودي، من أجل ضمان مستقبل مشرق لكرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية.

والتقى إنفانتينو بأعضاء قسم تطوير كرة القدم للسيدات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء فريق كرة الصالات للسيدات في المملكة العربية السعودية خلال زيارته للبلاد، وفق ما أبرزه الموقع الرسمي لـ «فيفا».

وقال الفيفا في بيان رسمي، الإثنين: «اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم العديد من الخطوات الإيجابية في تطوير كرة القدم النسائية، حيث أعلن عن إنشاء قسم مخصص لكرة القدم النسائية، لتعزيز وتشجيع مشاركة الإناث في المملكة وكذلك إطلاق أول دوري كرة قدم نسائي على الإطلاق، في عام 2020، والذي شارك فيه حوالي 600 لاعب من 24 فريقاً».

يذكر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم استعرض أيضاً استراتيجية التطوير المستقبلي لكرة القدم النسائية من قبل أضواء العريفي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولمياء بيان، مديرة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.