شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد قائمة سباق كؤوس الملوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تُعلن القائمة المبدئية للخيل، المسجلة في «مهرجان الكؤوس الملكية والأمراء» في نسخته السادسة برعاية نادي سباقات الخيل، ويبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين و900 ألف ريال على 8 أشواط مخصصة لمختلف أعمار الخيل والمسافات، حيث ستكون جائزة أشواط كؤوس الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله بن عبدالعزيز 800 ألف ريال لكل شوط، فيما تبلغ جائزة شوطي كأسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن عبدالعزيز 700 ألف ريال لكل شوط، وجائزة شوط الأمير بدر بن عبدالعزيز 500 ألف ريال.

ويمثل مهرجان الكؤوس الملكية والأمراء تظاهرة فروسية مهمة في موسم سباقات الخيل، يخلد فيها الوفاء لملوك المملكة العربية السعودية -رحمهم الله- والأمراء الذين كانوا خير سند لقادتها.

وسيقام مهرجان كؤوس الملوك والأمراء مساء يومي الجمعة والسبت القادمين على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، في الوقت الذي تستعد فيه جميع الإسطبلات السعودية مع نخبة جيادها لخوض غمار المنافسة على 8 بطولات مصنفة سعودياً، الفئة الأولى لبطولات الملوك والفئة الثانية لكؤوس الأمراء. حيث ستكون على التوالي كؤوس الأمراء نايف وبدر وسلطان بن عبدالعزيز وكأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز آخر سباقات يوم الجمعة، فيما تتوالى كؤوس الملوك فهد وخالد وفيصل وسعود بن عبدالعزيز آخر سباقات مساء السبت.

وحفلت الأعوام الخمسة الماضية للمهرجان بالأرقام والانتصارات لـ18 مالكاً حصدوا خلالها 38 بطولة، كان في صدارتها «الإسطبل الأبيض» لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي حقق منها 13 بطولة، ومن ثم الإسطبلان «الأحمر» للأمير فيصل بن خالد و«السماوي» لعبدالإله الموسى في المركز الثاني بالتساوي بواقع 4 بطولات.