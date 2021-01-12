شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. خورفكان يتعاقد مع الحمادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي خورفكان مع إسماعيل الحمادي جناح شمال الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وشارك اللاعب في تدريب النسور الاثنين، وتقرر أن يرتدي الرقم 9، ويعد الحمادي رابع لاعب يلتحق بفرقة الخور في الميركاتو الحالي، حيث كان النادي تعاقد مع المصري الرفاعي معاراً من الوحدة في فئة مواليد الدولة، فيما تم تصعيد الشاب ياسر الحمادي من فريق 20 عاماً إلى جانب طارق الخديم معاراً من الشارقة.

وينتظر أن يتعاقد النادي مع لاعبين اثنين مواطنين آخرين، وربما يتعاقد مع لاعب أجنبي.

ويتطلع خورفكان إلى تحقيق نتائج أفضل في الدور الثاني من دوري الخليج العربي وضمان البقاء في المنافسة وهو يملك حالياً 11 نقطة في المركز الحادي عشر، وتبقت له مباراة في الدور الأول في مواجهة الجزيرة بملعبه يوم السادس عشر من الشهر الجاري.