شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لدورة المستوى الأول في بناء الأجسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB لبناء الأجسام في دبي، دورة المستوى الأول لمدربي ولاعبي بناء الأجسام واللياقة البدنية على مستوى الشرق الأوسط. جرت الدورة على مدار 3 أيام عن بعد من خلال برنامج «زووم للواقع الافتراضي» وشهدت مشاركة مميزة من قبل عدد كبير من الدول العربية منها مصر والسعودية والبحرين والكويت والمغرب والجزائر بجانب المدربين المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأقيمت الدورة تحت إشراف العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وبحضور زايد الجلاف نائب الرئيس والمدير العام، وأعضاء مجلس الإدارة، وحاضر بها المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين الدوليين بالأكاديمية، وعاونه المحاضر الدولي سالم سعيد العامري.

واشتملت محاور الدورة على مجموعة من البرامج الأولية في تأسيس المدربين المعتمدين دولياً منها الفسيولوجيا العامة، والجهاز العصبي، وأنظمة إنتاج الطاقة، ومبادئ التدريب الصحيح.

وأشاد العقيد عبدالكريم سعيد بنجاح الدورة وبقائمة المشاركين الجدد من المدربين الشباب الباحثين عن التميز والحصول على الاعتماد الدولي في 189 دولة على مستوى العالم، والساعين للحصول على الماجستير في علوم تدريب بناء الأجسام واللياقة البدنية.

من جانب آخر، بدأت الإدارة الفنية في الأكاديمية التحضير لتنظيم دورة المستوى الثاني المقرر إقامتها يومي 5 و6 فبراير المقبل.