مدية آل مكتوم تتوج بطلة لسباق السلم للسيدات الهواة

فازت الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم، بالمركز الأول في سباق الهواة الإماراتيات الذي أقيم، الاثنين، ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

وجاء السباق حافلاً بالندية والمستويات القوية على امتداد مسافة 75 كلم، ضمن منطقة محمية المروموم الطبيعية في دبي، وجاءت بالمركز الثاني عائشة فولاذ من فريق «بي آر»، ونالت شهلة الحوسني من شرطة دبي المركز الثالث.

وبلغ عدد المشاركات 89 فتاة إماراتية، سواء في مشاركة فرق، أو فردي، حيث تواجدت فرق مثل: شرطة أبوظبي، شرطة دبي، الوثبة، بي آر، ياسي.

وعلى صعيد آخر، تستعد البطولة لإقامة سباق النخبة للمحترفين الرجال، الثلاثاء، والذي يمتد لمسافة 157 كلم، بمشاركة بارزة لأفضل الدراجين من داخل الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي بمجموع 94 متسابقاً من 20 جنسية.

وأعرب عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عن سعادته بالمستوى الذي قدمته المشاركات والذي يؤكد تطور المستويات الفنية والقدرات التنافسية للمرأة الإماراتية، وزيادة عدد المشاركات، الأمر الذي يؤكد سلامة النهج الذي نسير عليه، والتأثير الإيجابي الكبير لهذه البطولة في رياضة الدراجات الهوائية عموماً، وفئة السيدات خصوصاً.

سر الفوز

وأهدت الشيخة مدية آل مكتوم فوزها بسباق السلم للدراجات الهوائية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه اللامحدود للرياضة، وعلى توجيهات سموه بإطلاق هذا السباق الرائع للسيدات.

وأكدت الشيخة مدية آل مكتوم أن السباق جاء صعباً خاصة في البداية بسبب سرعة الرياح المعاكسة، وأن مشاركتها في فئة الفردي عقدت مهمتها خلال المنافسة لافتقادها المساعدة في بعض الأحيان، لكنها نجحت في تجاوز هذه العقبة والتغلب على بقية المتسابقات اللاتي شاركن ضمن الفرق مثل شرطة دبي وشرطة أبوظبي والوثبة، و«بي آر».

وكشفت الشيخة مدية آل مكتوم عن سر فوزها المستحق بالمركز الأول، قائلة: «لم آت لمجرد المشاركة، لقد استهدفت الفوز بالمركز الأول منذ سباق العام الماضي عندما حصلت على المركز السابع، ومن أجل تحقيق هدفي، بدأت الاستعداد والتعود على مسار السباق بمعدل 4 ساعات يومياً منذ سبتمبر/ أيلول الماضي تحت إشراف مدرب خاص».

قرية شاملة

شيدت اللجنة المنظمة قرية في قلب الحدث ضمت أجنحة للفرق المشاركة وشركاء الحدث، والشركات المختصة في مجال تصنيع الدراجات الهوائية، والمستلزمات التي تدعم ممارسي الرياضة التي تشهد نمواً كبيراً من مختلف فئات المجتمع، كما توسطت القرية شاشة عملاقة لعرض مجريات السباق بشكل مباشر، أتاحت لجميع المتواجدين في القرية متابعة السباق لحظة بلحظة، كما ضمت استوديو قناة دبي الرياضية، ومنطقة تجمع تم استخدامها في الاجتماعات الفنية، والتنويرية.