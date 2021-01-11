ننشر تردد القناة الوحيدة الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد 2021

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مصر، بطولة كأس العالم لكرة اليد النسخة السابعة والعشرين، بمشاركة 32 منتخبًا من خمس قارات، خلال فترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وتنطلق مسابقة كأس العالم لكرة اليد، يوم الأربعاء المقبل، بالمباراة الافتتاحية بين منتخب مصر لكرة اليد ومنتخب تشيلي لكرة اليد، ومن المقرر إقامة باقي المباريات داخل 4 صالات مغطاه، وهي صالة استاد القاهرة الدولي، وصالة العاصمة الإدارية، وصالة 6 أكتوبر وصالة استاد برج العرب.

وأعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التابعة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، حصولها على حقوق البث الفضائي الحصري لبطولة العالم لكرة اليد، حيث ستذاع المباريات عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" الجديدة.

ويُمكنك ضبط تردد قناة أون تايم سبورتس 3، على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

مجموعات كأس العالم لكرة اليد:

كانت قد أسفرت، قرعة دور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة اليد، عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان

- أنجولا.

المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - آيسلندا - المغرب.

المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - تشيلي.

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا الجنوبية – روسيا.

منع حضور الجمهور لمباريات كأس العالم لكرة اليد:

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم بكرة اليد، أن المباريات ستكون من دون جمهور، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ً

وأصدرت اللجنة بيانًا، في وقت سابق، جاء فيه: "عقب اجتماع للجنة العليا للمونديال برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، تقرر إقامة مباريات المونديال من دون حضور جماهيري، التزامًا بالإجراءات المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كوفيد-19".