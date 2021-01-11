وصول منتخب مصر لفندق اقامته إستعداداً لمونديال اليد .. (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - وصل وفد المنتخب المصري لكرة اليد إلى مقر إقامته، بأحد فنادق مدينة القاهرة، استعدادا لضربة البداية لبطولة اعلام لليد "مصر 2021".

ونقل منتخب الفراعنة مقر إقامته الذي تواجد به

خلال معسكره الأخير، الذي تخلله مواجهتين وديتين أمام منتخب اليابان، والتي حسمهما منتخب مصر بنتيجة 34 - 29، و33 - 25 على التوالي، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة مصر 2021.

ويقص المنتخب المصري شريط افتتاح البطولة بمواجهة منتخب تشيلي، في السابعة من مساء الأربعاء، على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.