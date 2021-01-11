شاهد.. غضب ومظاهرات جماهير الإسماعيلي بعد توديع البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - تجمعت اعداد كبير من جماهير النادي الإسماعيلي مساء اليوم الاثنين أمام مقر النادي بعد توديع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبطولة العربية عقب الهزيمة امام الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثية دون رد في إياب نصف نهائي

بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطالبت جماهير النادي أثناء مظاهرتها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل في أزمة النادي من أجل وضع حلول تليق باسم وكيان النادي

وقاموا أيضا بالتظاهر ضد مسؤولي مجلس إدارة النادي بقيادة المهندس إبراهيم عثمان وطالبوا الإدارة بالرحيل بسبب فشل فريق الكرة .

ويعاني النادي الإسماعيلي الفترة الماضية منذ موسم 2018 بشكل كبير من تراجع النتائج بالإضافة إلي أن النادي كان معرضاً للهبوط لدوري القسم الثاني في الموسم الماضي.