ملخص مباراة الاسماعيلي والرجاء في البطولة العربية “النسور الخضراء تُحلق فى مراكش”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة الاسماعيلي المصري والرجاء المغربي في إحدى مباريات اليوم الاثنين 11-1-2021 في إياب نصف نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، والمنتهية بفوز الرجاء 3-صفر، سجلت اهداف المباراة فى الشوط الثاني، ليضرب النسور الخضراء موعدا امام اتحاد جدة السعودي فى المباراة النهائية.

نقل بث مباشر مباراة “الاسماعيلي والرجاء” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي المتميز “فارس عوض”.

واقيمت مواجهة الاسماعيلي والرجاء على الملعب الكبير لمراكش، بإدارة من الحكم الدولي العراقي “مهند قاسم ساري”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

أقيمت مباراة الذهاب بين الاسماعيلي والرجاء يوم 2 فبراير من العام الماضي 2020 على ملعب الاسماعيلية، وانتهت بفوز الدروايش بهدف دون رد سجله المهاجم الدولي التونسي “فخر الدين بن يوسف” من علامة الجزاء.

وكان من المفترض إقامة مواجهة اليوم “الإياب” يوم 15 مارس من العام الماضي 2020، ولكن تأجلت بسبب الظروف القاسية التي فرضها فيروس كورونا على العالم حينها.

ودخل صاحب الأرض “الرجاء” المباراة وهو في حالة لا يحسد عليها، حيث ودع بطولة دوري ابطال افريقيا من الدور التمهيدي الثاني على يد “تونغيث” السنغالي في مباراة أثارت الكثير من الجدل بسبب الظروف المناخية الصعبة التي أقيمت فيها، كما افتقد مدربه “جمال السلامي” المتواجد في الحجر الصحي لإصابته بفيروس كورونا.

وسعى اليوم “الرجاء” إلى تقديم أقل هدية إلى جماهيره الغاضبة بالوصول إلى المباراة النهائية، قبل عقد الصلح الكبير بتحقيق اللقب.

في المقابل، يمر النادي “الاسماعيلي” بفترة سيئة وصعبة هو الآخر، إذ أقال مدربه البرازيلي “ريكاردو” بعد مرور جولتين على بداية الدوري المصري هذا الموسم، قبل ان يدخل في دوامة عدم الإستقرار بتعيين المدرب المصري “محمد يوسف” الذي رحل بعد يومين فقط من توليه المهمة، ليتم الإستعانة بالمدرب “محمد وهبة” ليعتذر هو الآخر بعد أول مباراة له مع الفريق، قبل ان يتم تعيين المدرب الحالي “أبو طالب العيسوي”.

ويلتقي الرجاء في المباراة النهائية مع “اتحاد جدة” السعودي على ملعب محمد الخامس، في موعد سوف يتم تحديده لاحقًا.

وأعلن الاتحاد العربي على لسان مدير المسابقة “طلال آل الشيخ” الجوائز المالية للنسخة الحالية من البطولة، حيث يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، فيما يأخذ الوصيف 2 ونصف مليون دولار.

ملخص المباراة

الشوط الاول

⏰ ينطلق اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش..قم بتحديث الصفحة عند بدء اللقاء.

1″ صافرة بداية اللقاء..

6″ ركنية أولي للاسماعيلي،، بدء اللقاء بضغط من الرجاء ولكن الدراويش يحاول تدارك الموقف مبكرا ويتبادل الهجمات ويضغط من وسط ملعبه.

8″ أوووووووو.. هجمة خطيرة للرجاء من الجهة اليمني وعرضية داخل المنطقة ولكن محمد صبحي يمسكها قبل ان تصل لسفيان رحيمي الخطير داخل منطقة الجزاء.

مرور اول عشرة دقائق.. من الواضح ان الاسماعيلي يلعب على الهجمات المرتدة فى ظل ضغط الرجاء الذي يحاول التسجيل مبكرا.

الاجواء باردة جدا فى المغرب فى انتظار هدف يشعل اللقاء.

15″ ركنية للرجاء من الجهة اليمني ولكن العرجون يتابعها خارج المرمي.

23″ لاعب الاسماعيلي “مدبولي” يسقط على ارض الملعب ونزول المسعفين،، اصابة بسيطة لا تحتاج الى تغيير

32″ كرة ثابتة من مكان خطير للرجاء، سفيان رحيمي يسددها ولكنها تمر بجوار القائم، ضربة مرمي لمصلحة الاسماعيلي

40″ مازال التعادل سيد الموقف، محاولات الرجاء للتسجيل تجد دفاعا صامدا من الاسماعيلي

الجكم العراقي يحتسب دقيقتين كوقت محتسب بدل من ضائع

صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل السبلي

نجح الاسماعيلي فى الحفاظ على شباكه نظيفة فى الشوط الاول وسط استبسال من الدفاع الثابت.

الشوط الثاني

46″ التغيير الاول للرجاء – خروج (الوردي) ونزول (محمود بنحليب)،، “تغيير هجومي”

46″البطاقة الصفراء الاولي فى المباراة لصالح لاعب الاسماعيلي (مدبولي)

49″ فرصة خطيرة للاسماعيلي ولكن حارس الرجاء يتدخل ثم إنقاذ من المدافع

52″ أوووووووو.. اخظر فرصة فى المباراة للرجاء، محسن متولي يرسل عرضية على رأس سفيان رحيمي ولكنها تعلو المرمي بقليل.

58″ الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح الرجاء، سفيان رحيمي يراوغ وبيومي يقوم بعرقلته داخل المنطقة

59″ جووووووووووووول.. “محسن متولي”يضع الكرة فى زاوية ومحمد صبحي فى زاوية، وفرحة عارمة للاعبو الرجاء..

63″ تبديل ثاني للرجاء – خروج صاحب 18 سنة (نوح السعداوي) ونزول المهاجم (بين مالونجو)

66″ جوووووووووول .. الهدف الثاني للرجاء “مالونجو” بضربة رأس قوية لا تصد ولا ترد

.. الهدف الثاني للرجاء “مالونجو” بضربة رأس قوية لا تصد ولا ترد قصة الهدف | عرضية نموذجية من الجهة اليمني عن طريق اللاعب “عبدالاله مدكور” حولها مالونجو قوية بضربة رأسية فى شباك محمد صبحي.

67″ تبديل ثاني للاسماعيلي – خروج (شكري نجيب) ونزول (الشامي)

69″ تبديل ثالث للاسماعيلي – خروج (مدبولي) ونزول (بابل)

81″ بطاقة صفراء للاعب الرجاء “محسن متولي”

82″ بطاقة صفراء للاعب الاسماعيلي “دونجا”

83″ تغيير للاسماعيلي – خروج (دونجا) ونزول (احمد مصطفي)

86″ جوووووووووووووووول .. ثالث للرجاء البديل “بنحليب” يسجل هدف تأهل الرجاء الى المباراة النهاية

.. ثالث للرجاء البديل “بنحليب” يسجل هدف تأهل الرجاء الى المباراة النهاية قصة الهدف | سفيان رحيمي يرسل عرضية ارضية متقنة وتابعها بنحليب فى الشباك بكل أريحية.

87″ بطاقة صفراء للاعب الرجاء “سفيان رحيمي”

90″ الحكم يحتسب 5 دقائق كوقت بدل من ضائع

90″ تبديل للرجاء – خروج (متولي) ونزول (عمر بوطيب)

(+4)90″ تبديل للرجاء – خروج (سفيان رحيمي) ونزول (عبدالرحيم شاكير)

صافرة نهاية المباراة، الرجاء يتأهل للمرة الثالثة فى تاريخه الى المباراة النهائية ليضرب موعدا مع الاتحاد السعودي.

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