فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الاسماعيلي والرجاء في البطولة العربية “صحوة رجاوية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الاسماعيلي المصري والرجاء المغربي في إحدى مباريات اليوم الاثنين 11-1-2021 في إياب نصف نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، والمنتهية بفوز الرجاء 3-صفر، سجلت اهداف المباراة فى الشوط الثاني، ليضرب النسور الخضراء موعدا امام اتحاد جدة السعودي فى المباراة النهائية.

افتتح محسن متولي” التسجيل فى الدقيقة 59 من ضربة جزاء وضع الكرة فى زاوية ومحمد صبحي فى زاوية.

وفى الدقيقة 66 يضيف الرجاء الهدف الثاني عن طريق البديل”مالونجو” بضربة رأس قوية لا تصد ولا ترد

قصة الهدف | عرضية نموذجية من الجهة اليمني عن طريق اللاعب “عبدالاله مدكور” حولها مالونجو قوية بضربة رأسية فى شباك محمد صبحي.

الدقيقة 86 الهدف الثالث للرجاء عن طريق البديل “بنحليب” يسجل هدف تأهل الرجاء الى المباراة النهاية، جاء الهدف من عرضية مُتقنة من سفيان رحيمي ليتابعها بنحليب فى الشباك بكل أريحية.

نقل بث مباشر مباراة “الاسماعيلي والرجاء” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي المتميز “فارس عوض”.

واقيمت مواجهة الاسماعيلي والرجاء على الملعب الكبير لمراكش، بإدارة من الحكم الدولي العراقي “مهند قاسم ساري”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

أقيمت مباراة الذهاب بين الاسماعيلي والرجاء يوم 2 فبراير من العام الماضي 2020 على ملعب الاسماعيلية، وانتهت بفوز الدروايش بهدف دون رد سجله المهاجم الدولي التونسي “فخر الدين بن يوسف” من علامة الجزاء.

وكان من المفترض إقامة مواجهة اليوم “الإياب” يوم 15 مارس من العام الماضي 2020، ولكن تأجلت بسبب الظروف القاسية التي فرضها فيروس كورونا على العالم حينها.

ودخل صاحب الأرض “الرجاء” المباراة وهو في حالة لا يحسد عليها، حيث ودع بطولة دوري ابطال افريقيا من الدور التمهيدي الثاني على يد “تونغيث” السنغالي في مباراة أثارت الكثير من الجدل بسبب الظروف المناخية الصعبة التي أقيمت فيها، كما افتقد مدربه “جمال السلامي” المتواجد في الحجر الصحي لإصابته بفيروس كورونا.

وسعى “الرجاء” إلى تقديم أقل هدية إلى جماهيره الغاضبة بالوصول إلى المباراة النهائية، قبل عقد الصلح الكبير بتحقيق اللقب.

في المقابل، يمر النادي “الاسماعيلي” بفترة سيئة وصعبة هو الآخر، إذ أقال مدربه البرازيلي “ريكاردو” بعد مرور جولتين على بداية الدوري المصري هذا الموسم، قبل ان يدخل في دوامة عدم الإستقرار بتعيين المدرب المصري “محمد يوسف” الذي رحل بعد يومين فقط من توليه المهمة، ليتم الإستعانة بالمدرب “محمد وهبة” ليعتذر هو الآخر بعد أول مباراة له مع الفريق، قبل ان يتم تعيين المدرب الحالي “أبو طالب العيسوي”.

ويلتقي الرجاء في المباراة النهائية مع “اتحاد جدة” السعودي على ملعب محمد الخامس، في موعد سوف يتم تحديده لاحقًا.

وأعلن الاتحاد العربي على لسان مدير المسابقة “طلال آل الشيخ” الجوائز المالية للنسخة الحالية من البطولة، حيث يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، فيما يأخذ الوصيف 2 ونصف مليون دولار.

إليكم فيديو اهداف المباراة

هدف تقدم الرجاء من ضربة جزاء

فيديو احتساب ركلة الجزاء على مدبولي

هدف الرجاء الثاني 2-0

الهدف الثالث للرجاء 3-0

..