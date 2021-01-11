ليفربول لا يهتم كثيرًا بما يثار حول مستقبل نجم الفريق

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي لا يهتم كثيرًا بما يثار حول مستقبل نجم الفريق محمد صلاح، حيث يظل الوضع هادئًا حاليًا بشأن ذلك.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى يونيو 2023، لكن لم يستبعد النجم المصري في تصريحاته الأخيرة التي أثارت الكثير من الجدل مع صحيفة “آس” الإسبانية، الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، أكدت إدارة ليفربول أنها لم تتلق أي عروض رسمية من الأندية التي ربطتها بعض التقارير بضم صلاح.

كما أضاف نفس التقرير الصادر من الشبكة البريطانية، أن النادي لا يهتم كثيرًا بهذه الأنباء، ويعرفون أن ما قاله صلاح كان في تصريحات لجريدة إسبانية، ولكن الوقت لا زال مبكرًا للحديث عن مستقبل النجم المصري.

حيث يسعى ليفربول أولًا، لتجديد عقود كل من؛ متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، ومن ثم سيتم النظر لمستقبل محمد صلاح، خصوصًا وأن المناقشات متوقفة الآن مع وكيل أعماله، رامي عباس.

جدير بالذكر أن محمد صلاح (28 عامًا) انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من صفوف روما الإيطالي نظير 42 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين خاض مع الريدز 177 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 111 هدفًا وقدم 45 تمريرة حاسمة.