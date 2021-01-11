شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يشتغل بعد ثلاثية الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب العارمة داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بعد خسارة الدراويش بثلاثية أمام الرجاء المغربي وتوديع الفريق للبطولة العربية من دور نصف النهائي.

ويبحث النادي الإسماعيلي إقالة الجهاز النفي للفريق بأكامله، وتعيين طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، لتولي قيادة الفريق خلال لقاءات الدوري الممتاز المقبلة.