شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألماني يوقف ماكسيميليان أرنولد لاعب فولفسبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فولفسبورج الألماني، اليوم الاثنين، عبر حسابه على "تويتر"، أن لاعب خط وسطه، ماكسيميليان أرنولد، عوقب بالإيقاف مباراة واحدة من جانب اتحاد الكرة، بعد أن حصل على البطاقة الحمراء.

وطُرد أرنولد بسبب تدخل عنيف مع لاعب منافس، لدى محاولة التسجيل، وذلك خلال المباراة التي انتهت بالتعادل (2/2) مع يونيون برلين، أمس الأول السبت. وسيغيب أرنولد بذلك عن صفوف فولفسبورج، في المباراة المقررة أمام لايبزيج، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).