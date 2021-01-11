شكرا لقرائتكم خبر عن فلوريان فيرتز يواصل غيابه عن صفوف ليفركوزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتر بوس، المدير الفني لباير ليفركوزن، استمرار إراحة اللاعب الشاب الموهوب، فلوريان فيرتز، خلال مباراة الفريق المقررة أمام آينتراخت فرانكفورت، غدا الثلاثاء، في الدور الثاني من كأس ألمانيا.

وقال بوس، خلال تصريحاته بشأن المباراة، اليوم الاثنين: «فلوريان سيرتاح مجددا». وغاب فيرتز (17 عاما) عن المباراة، التي انتهت بتعادل ليفركوزن مع فيردر بريمن (1/1)، أمس الأول السبت في الدوري الألماني، لإراحته بعد أن شارك في عدة مباريات، في وقت سابق من الموسم الجاري.