شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. جدول مباريات مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء الأربعاء المقبل منافسات مونديال العالم لكرة اليد الذى تستضيفة مصر من 13 إلى 31 يناير الحالي بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة من 24 إلى 32 منتخبا في ظل ارتفاع مستوى اللعبة عالميا وكذلك زيادة شعبيتها بشكل واضح في العقدين الماضيين.

وتنشر المصرى اليوم جدول مباريات البطولة

???? الأربعاء 13 يناير

⭐مصر - تشيلي مباراة الافتتاح 7:00 مساء

???? الخميس 14 يناير

⭐بيلاروسيا - روسيا 4:30 مساء

⭐النمسا - أمريكا 7:00 مساء

⭐سلوفينيا - كوريا 7:00 مساء

⭐الجزائر - المغرب 7:00 مساء

⭐السويد - التشيك 9:30 مساء

⭐البرتغال - أيسلندا 9:30 مساء

⭐النرويج - فرنسا 9:30 مساء

???? الجمعة 15 يناير

⭐ أنجولا - قطر. 4:30 مساء

⭐ كرواتيا - اليابان. 7:00 مساء

⭐ الأرجنتين - الكونغو الديموقراطية 7:00مساء

⭐ إسبانيا - البرازيل. 7:00مساء

⭐ ألمانيا - أوروجواي. 7:00 مساء

⭐ الدنمارك - البحرين. 9:30 مساء

⭐ تونس - بولندا. 9:30مساء

⭐ المجر - الرأس الأخضر. 9:30 مساء

???? السبت 16 يناير

⭐ بيلاروسيا - كوريا. 4:30 مساء

⭐ روسيا - سلوفينيا. 7:00 مساء

⭐ مصر - التشيك. 7:00 مساء

⭐ المغرب - البرتغال. 7:00 مساء

⭐ النمسا - فرنسا. 7:00 مساء

⭐ تشيلي - السويد. 9:30 مساء

⭐ الجزائر - أيسلندا. 9:30 مساء

⭐ النرويج - أمريكا. 9:30 مساء

???? الأحد 17 يناير

⭐ قطر - اليابان. 4:30 مساء

⭐ أنجولا - كرواتيا. 7:00 مساء

⭐ الأرجنتين - البحرين. 7:00 مساء

⭐ تونس - البرازيل. 7:00 مساء

⭐ ألمانيا - الرأس الأخضر. 7:00 مساء

⭐ أوروجواي - المجر. 9:30 مساء

⭐ الكونغو - الدنمارك. 9:30 مساء

⭐ إسبانيا - بولندا. 9:30 مساء

???? الإثنين 18 يناير

⭐ كوريا - روسيا. 4:30 مساء

⭐ التشيك - تشيلي. 4:30 مساء

⭐ فرنسا - أمريكا. 7:00 مساء

⭐ مصر - السويد. 7:00 مساء

⭐ سيلوفنيا - بيلاروسيا. 7:00 مساء

⭐ البرتغال - الجزائر. 7:00 مساء

⭐ أيسلندا - المغرب. 9:30 مساء

⭐ النرويج - النمسا. 9:30 مساء

???? الثلاثاء 19 يناير

⭐ أنجولا - اليابان. 4:30 مساء

⭐ أوروجواي - الرأس الأخضر. 7:00 مساء

⭐ تونس - إسبانبا. 7:00 مساء

⭐ البحرين - الكونغو. 7:00 مساء

⭐ قطر - كرواتيا. 7:00 مساء

⭐ ألمانيا - المجر. 9:30 مساء

⭐ البرازيل - بولندا. 9:30 مساء

⭐ دانمارك - الأرجنتين. 9:30 مساء