شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي ينقلب على حسام حسن لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل عمار حمدي، لاعب الاتحاد السكندري، والمنتخب الأوليمبي، ضغوطه على إدارة الفريق السكندري للعودة لفريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ويحاول لاعب الأهلي المعار لصفوف سيد البلد، العودة مجددا لفريق الأساسي الأهلي، خاصة بعدما تأكد عمار حمدي، أنه سيلعب أساسيا في صفوف الفريق الأحمر، تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، مثلما فعل مع أكرم توفيق، وصلاح محسن، العائدين من الإعارة نهاية الموسم المنصرم.