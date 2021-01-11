شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تتجمل لاستقبال كأس العالم لكرة اليد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت محافظة الإسكندرية استعداتها المكثفة لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد، وتم اليوم الإثنين، صيانة ورفع كفاءة الأعمدة الديكورية بمدخل الإسكندرية، واستكمال دهان البردورات بميدان كارفور، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال بعض مباريات، بطولة كأس العالم لكرة اليد، والمقرر لها أن تنطلق يوم ١٣ يناير الجاري، وذلك على الصالة المغطاة باستاد برج العرب الرياضي.

ومن جانبه قال اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، أنه جرى اليوم اتمام أعمال صيانة الأعمدة الديكورية لرفع مستوى الإضاءة بميدان كارفور، فضلا عن استكمال أعمال دهانات البردورات، والتي تتم بمعرفة جهاز النظافة بالحي، وشملت دهان بردورات الأرصفة من الجانبين، بالاضافة إلى بردورات الجزيرة الوسطى .

وأشار «يوسف» إلى أنه جري رفع كميات كبيرة من مخلفات الأشجار من الطريق الصحراوي بمدخل الإسكندرية، وأمام الحديقة الدولية، على مدار يومين، وذلك استمرارا للجهود المبذولة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الطرق بالحي، والارتقاء بالمستوى الحضاري للشوارع.

وأضاف «يوسف»، أنه جرى غسيل ميدان تمثال لاعب كرة اليد الذي تم تثبيته بميدان كارفور، ورفع ٥٠ طن مخلفات متنوعة من شوارع الحي على مدار يومين.

مدخل الاسكندرية يتجمل لاستقبال كأس العالم لكرة اليد - صور

مدخل الاسكندرية يتجمل لاستقبال كأس العالم لكرة اليد - صور

مدخل الاسكندرية يتجمل لاستقبال كأس العالم لكرة اليد - صور

مدخل الاسكندرية يتجمل لاستقبال كأس العالم لكرة اليد - صور

مدخل الاسكندرية يتجمل لاستقبال كأس العالم لكرة اليد - صور