شكرا لقرائتكم خبر عن «كلينسمان»: «هالاند» لا يحتاج للرحيل عن «بوروسيا دورتموند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد المهاجم الألمانى الدولى السابق يورجن كلينسمان بأداء إيرلينج هالاند مهاجم بورسيا دورتموند الألمانى خلال مباراة فريقه أمام لايبزيج فى الدورى الألمانى، مقيما إياه بأعلى درجات الإشادة. وخلال عمله كمحلل فنى لقناة (إى إس بى إن) الأمريكية الرياضية، قال النجم السابق لهجوم المانشافت بعد مباراة قمة الدورى الألمانى بين دورتموند ومضيفه لايبزيج التى انتهت بفوز الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدف أمس السبت إن «هالاند ترك بصمته على هذه المباراة».

وتابع المدير الفنى السابق لهيرتا برلين أن هالاند «لم يحرز هدفين جميلين وحسب بل إنه كان يقاتل فعليا خط دفاع لايبزيج بالكامل، وكان هذا مبهرا جدا جدا، لقد ترك انطباعا بأنه ينمو شهرا بعد شهر وأصبح رجلا وأصبح أقوى».

وأعرب كلينسمان عن اعتقاده بعدم وجود ضرورة لأن يحترف هالاند فى ناد أكبر من دورتموند فى المستقبل و«أعتقد أنه ليس فى حاجة إلى التعجل بالبحث عن تغيير، ولو كنت فى مكانه كنت سآخذ بعض الوقت».

وكان جادون سانشو قد افتتح ثلاثية دورتموند أمام لايبزيج ثم رفع هالاند الحصيلة بهدفين وجاء هدف لايبزيج فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، وبهذا الفوز حرم دورتموند لايبزيج من اقتناص فرصة تصدر جدول البوندسليجا.