شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يقترب من خطف «ديمبلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر موسى ديمبلى، مهاجم أوليمبيك ليون، النادى برغبته فى الرحيل خلال يناير الجارى.

وتوصل ديمبلى لـ«اتفاق مع أتلتيكو مدريد»، حسبما صرح جونينيو، المدير الرياضى للفريق الفرنسى، الذى أشار إلى أنه «لم يتم حسم أى شىء» وأن المفاوضات مازالت جارية بين الناديين.

وفى تصريحات نقلتها صحيفة (ليكيب)، بعد تعادل ليون أمام رين (2-2) فى الدورى الفرنسى، قال المدير الرياضى «إمكانية رحيله قائمة. لم يُحسم أى شىء، لكننا نتحدث مع أتلتيكو مدريد، وأعتقد أن موسى توصل لاتفاق مع الأتلتى. إذا رحل، أتمنى له التوفيق».

وأضاف «ما زلنا نعتمد عليه، لكنه تحدث إلينا وأخبرنا بأنه يرغب فى الذهاب لفريق آخر».

ويتفاوض ليون مع الروخيبلانكوس لاستقدام المهاجم الفرنسى البالغ من العمر 24 عاما، على سبيل الإعارة، ليعوض رحيل دييجو كوستا عن النادى المدريدى. وخاض ديمبلى، الذى يتعافى حاليا من إصابة فى الذراع تعرض لها فى 23 ديسمبر الماضى، 16 من 19 مباراة خاضها ليون بالدورى الفرنسى هذا الموسم، وسجل خلالها هدفا واحدا فقط.

وتعد هذه الحصيلة بعيدة تماما عما حققه اللاعب فى المواسم السابقة، حيث سجل 24 هدفا الموسم الماضى، و20 فى الموسم السابق.