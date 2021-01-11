شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو» يعيد «آلى» لمباريات «توتنهام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لتوتنهام هوتسبير، على أن ديلى آلى، لاعب السبيرز، عاد إلى خططه مجددًا، بعدما خرج من حساباته فى بداية الموسم. ولم يشارك ديلى آلى إلا فى 4 مباريات فقط بالدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، بمجموع دقائق (74)، بينما شارك فى 12 مباراة بمختلف المسابقات.

وقال مورينيو، فى تصريحات أبرزتها صحيفة ديلى ميل: «لقد شارك ديلى آلى أمام مارين، وبالتأكيد هى ليست مباراة لقياس الجودة، لكنى سعيد بالاحتراف والسلوكيات التى ظهر بها». وأضاف: «لن أشعر بالمفاجأة إذا لعب معنا ديلى آلى، اليوم الأربعاء، أنا سعيد حقًا بموقفه فى المباراة». ونوه «سعيد بالاحترافية والديناميكية الجيدة التى ظهرت منه هو وجيدسون فرنانديز، بعدما حاولا من البداية صنع أشياء جيدة، سعيد حقًا بالأداء».