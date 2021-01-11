شكرا لقرائتكم خبر عن «يوفنتوس» يقترب من ضم «دابو» لاعب «نانت» الفرنسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادى يوفنتوس الإيطالى من إعلان تعاقده الرسمى مع لاعب نانت الفرنسى، من أجل تعزيز صفوف البيانكونيرى خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ونشر موقع «توتو ميركاتو» مقطع فيديو للحظة وصول الفرنسى عبد الله دابو، لاعب وسط فريق نانت، إلى عيادة يوفنتوس الطبية «جى ميديكال»، صباح أمس الإثنين.

وأضاف أن دابو سيجرى الفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيعه على عقود انتقاله ليوفنتوس بداية من يناير الجارى.

ولفت الموقع إلى أن دابو، الذى يرتبط بعقد مع نانت حتى صيف 2022، سينضم لبطل إيطاليا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم.

وختم بأن دابو لن ينضم للفريق الأول مباشرة، حيث سينضم لفريق يوفنتوس تحت 23 عامًا.