شكرا لقرائتكم خبر عن «المغرب والجزائر» فى صدام عربى مثير بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع اقتصار عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة فى بطولة العالم 2021 لكرة اليد بمصر على 6 منتخبات، إضافة للمنتخب المصرى المضيف، أوقعت قرعة البطولة المنتخبين المغربى والجزائرى فى مجموعة واحدة بالدور الأول للبطولة.

وعندما تنطلق فعاليات البطولة غداً، سيكون المنتخبان العربيان الإفريقيان على موعد مع صدام مبكر فيما بينهما، حيث يلتقيان فى افتتاح مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة التى تستضيفها مصر من 13 إلى 31 يناير الحالى. ولكن نتيجة هذا الصدام المبكر بينهما بعد غد الخميس، قد لا تؤثر على فرص الفريقين كثيرا فى العبور سويا إلى الدور الثانى (الدور الرئيسى) للبطولة.

ويمتلك الفريقان فرصة جيدة للعبور سويا إلى الدور الرئيسى عبر هذه المجموعة التى تضم معهما المنتخبين الأيسلندى والبرتغالى، حيث تتسم المواجهة فى هذه المجموعة بأنها أوروبية إفريقية فى ظل اقتصارها على فريقين من كل من القارتين وهو ما لا تتسم به أى مجموعة أخرى فى الدور الأول للبطولة.

ويحظى المنتخب الأيسلندى بالقدر الأكبر من الترشيحات للعبور من هذه المجموعة إلى الدور الرئيسى، إلا فى حالة حدوث مفاجآت، فيما تبدو فرص المنتخبات الثلاثة الأخرى فى المجموعة متقاربة للمنافسة على البطاقتين الأخريين من هذه المجموعة.

ولا يمتلك المنتخب البرتغالى تاريخا كبيرا فى عالم كرة اليد وخاصة فى بطولات كأس العالم، حيث يخوض الفريق المونديال للمرة الرابعة فقط فى تاريخه، وكان أفضل إنجاز له هو احتلال المركز الـ12 فى أحدث مشاركة سابقة له وذلك فى نسخة 2003.

وعلى المستوى الأوروبى، عاد الفريق للمشاركة فى بطولات كأس الأمم من خلال نسخة 2020 للمرة الأولى منذ 2006، وكانت مشاركته فى 2020 هى السادسة له فى تاريخ البطولة، كما شهدت أفضل نتيجة له حيث احتل المركز السادس.

وقد يكون ذلك دافعا كبيرا للفريق على التألق فى النسخة الجديدة التى تستضيفها مصر خلال الأيام المقبلة.

ولكنه سيصطدم بثلاثة منتخبات تفوقه من حيث الخبرة بالبطولة العالمية، حيث شارك المنتخب الأيسلندى فى المونديال 20 مرة سابقة، مقابل 14 مشاركة سابقة للمنتخب الجزائرى و6 مشاركات سابقة للمنتخب المغربى.

ولكن أيا من المنتخبين الجزائرى والمغربى لم يستطع الوصول لأفضل نتيجة حققها الفريق البرتغالى، حيث كانت أفضل نتيجة للمنتخب الجزائرى هى المركز الـ13 فى نسخة 2001 وللمنتخب المغربى هى المركز الـ17 فى نسخة 1999. وطبقا للاتحاد الدولى للعبة، يمتلك المنتخب الأيسلندى تفوقا واضحا على باقى منتخبات المجموعة، كما لم يسبق له أن خسر أمام أى من المنتخبات الثلاثة الأخرى بهذه المجموعة فى بطولات كأس العالم الماضية.

وبغض النظر عن نتائج المباريات المختلفة فى هذه المجموعة، ستضمن منافساتها مقعدا على الأقل لكرة اليد الإفريقية والعربية فى الدور الرئيسى لمونديال اليد 2021 بمصر.